Activista PAS, despre care presa a scris că era omul de nădejde al lui Dodon, și-a schimbat brusc numele

14:15

Ședința Comisiei Electorale Centrale din 31 iulie // LIVE Previous article Asociația Oamenilor de afaceri din Moldova: ”Mica reformă fiscală” se bazează pe experiența pozitivă a mai multor state, între care SUA și România You may also like Aparate foto şi tablete pentru cei mai buni tineri care învață peste hotarele țării A promis că va facilita obţinerea permisului auto, iar acum RISCĂ PUŞCĂRIE UPDATE // Ședința de judecată în dosarul Filat a fost amânată Cum va circula transportul public în se...