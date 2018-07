Un polițist – trimis în judecată: a dat foc la 4000 lei, care i-au fost oferiți drept mită

17:30

O aeronavă E190 care opera zborul 9U 183 pe destinația Chișinău- St. Petersburg, a fost lovită de fulger, după 10 minute de la decolare, infomează compania Air Moldova. Deși nu a fost sesizată vreo problemă la sistemul de zbor după acest incident, comandantul a luat decizia de a întoarce aeronava înapoi pe Aeroportul Internațional Chișinău.