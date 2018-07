SĂRBĂTOARE! Prezentatoare TV: „Toamna asta împlinesc 10 ani de TV și voi fi anul 4 de studii la #medicină”

12:40

În prezent, filmează la ”Naya Legend of the Golden Dolphin”, însă asta nu înseamnă că nu are timp pentru cealaltă pasiunea a sa: modellingul. Megan Fox jonglează perfect cu viața de mămică a trei băieței, cu actoria și cu modellingul. Iată cele mai recente reușite! Atunci când nu se află pe platourile de filmare ori […]