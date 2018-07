Virgiliu Postolachi, puștiul minune dorit de trei naționale, face furori la PSG

08:15

Taur (21 aprilie - 21 mai) De la prieteni poti avea suprize de proportii. Unii cunoscuti vechi te vor cauta, dupa multa vreme sa converseze banalitati cu tine. Altii te vor provoca pe teme diverse sau pe slabiciuni ale tale care au iesit la iveala undeva, candva. Fii prudent si nu vorbi prea mult. Ia aminte la remarcile altora, oricat ar parea de năstrușnice. Spre seara, odihneste-te si gandeste-te la evenimentele zilei. Gemeni (22 mai - 21 iunie) Esti o mica vedeta si nu ai cum sa eviti atentia celorlalti, care este indreptata numai asupra ta. Dialogurile cu ceilalti, mai ales cele cu sefii sunt provocatoare si dificil de controlat. Vorbeste numai cand esti intrebat si rezuma-te la strictul necesar. Emotivitatea si subiectivismul sunt accentuate, de aceea fii prudent. Dupa-amiaza, sunt momente favorabile pentru destăinuri în familie. Rac (22 iunie - 22 iulie) Este o zi in care poti discuta cu oameni eruditi, te poti interesa de subiecte filozofice si religioase. Iti vor iesi in cale exact persoanele de care ai nevoie, pentru a-ti rafina mentalul si imbogati bagajul educational. Relatiile cu strainatatea sau demersurile pentru calatorii sunt alte aspecte reprezentative, mai ales dupa-amiaza. Rezerva-ti momente linistite si lectureaza o carte buna, potrivit romaniatv.net. Leu (23 iulie - 22 august) Cu ajutorul membrilor familiei sau al unor rude apropiate, astazi vei reusi sa achiti datorii sau sa pui la punct documente specifice bunurilor patrimoniale. Chiar daca temerile privitoare la bugetul disponibil pentru investitii domestice sunt mari, faptul ca primesti sprijin si sfaturi bune din partea altora te va impulsiona sa mergi mai departe cu incredere. Spre seara, mediteaza la cele petrecute. Fecioara (23 august - 21 septembrie) Priveste la altii si la cum fac ei lucrurile. Poti invata de la oricine, chiar daca pe moment te poti simti neplacut sau nu intelegi despre ce este vorba. Lasa-te purtat de evenimentele zilei si indrazneste sa visezi cu ochii deschisi. Partenerul de viata sau indiferent pe cine intalnesti astazi te vor ajuta sa remodelezi acele laturi ale tale care ncecesita imbunatatiri si nu le poti face singur. Balanta (22 septembrie - 22 octombrie) Este multa forfota la serviciu. Ai spor in toate, elan, si mai ales o determinare interioara de nezdruncinat pentru a-ti rezolva cu bine indatoririle profesionale. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile, pentru ca se pot evidentia niscai probleme de sanatate, mai ales la sistemul circulator si la picioare. Programarea unei consultatii medicale este binevenita. Seara, linisteste-te in confortul casei. Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie) Relatiile cu persoana iubita si copiii sunt bune, astfel ca ar trebui sa profiti de sustinerea energetica a zilei pentru a te distra alaturi de ei. Pe alocuri se pot ivi discutii aprinse pe seama faptului ca nu spui cu adevarat ceea ce gandesti sau ceea ce planuiesti. Simturile celorlalti sunt ascutite si nu ai cum sa te ascunzi prea mult. Impartaseste cu cei dragi atat bucuriile, cat si necazurile. Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie) Segmentul domestic te atrage mult astazi. Ai sanse bune pentru a cadea la pace cu membrii familiei, cu neamurile si de a pune la cale planuri de imbunatatire a conditiilor existente in spatiul de locuit. Ai spor si succes la curatenii, la remedierea defectiunilor instalatiilor de apa si la achizitionarea unor bunuri necesare casei. Seara, aduna-i pe cei dragi la o sueta. Ceilalți iti va aprecia gestul. Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie) O zi excelenta pentru a tăifăsui cu persoanele din anturajul apropiat. Poti primi informatii valoroase, sfaturi importante, dar si tu la randul tau poti sprijini pe cineva drag intr-o chestiune personala delicata. Fereste-te de a vorbi prea mult despre tine personal si despre slabiciunile tale. Unii te-ar putea cataloga gresit, pe baza unor judecati pripite. Calatoriile pe distante scurte sunt importante. Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie) Se pare ca vei cheltui ceva bani fie pentru un demers profesional important, fie pentru a-ti imbuntati imaginea in ochii celorlalti. Esti subiectiv in aprecierile personale, asa incat evita sa pleci urechea la tot ce iti șoptesc unii si altii, la intamplare. Investeste in lucurile de care ai nevoie. S-ar putea sa primesti sprijin financiar important de la serviciu sau de la cineva drag si de incredere. Pești (19 februarie - 20 martie) Esti pornit pe fapte mari astazi, doar ca iti este greu sa renunti la unele idei, conceptii sau relatii care te tin in loc si-ti obstructioneaza progresul. Orinteaza-te spre prioritati si nu te lasa influențat de parerile altora. Mergi la un salon de intretinere corporala, cumpara unele obiecte dragi sufletului tau sau stai de vorba cu cineva de încredere. Ai farmec, rabdare cu ceilalti si astfel vei obtine aplauze.