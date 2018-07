Cum comentează Delegația UE posibilitatea ca Moldova să rămână fără regim liberalizat de vize din cauza „cetățeniei prin investiție”

07:20

Atunci când am văzut pentru prima dată informația precum că în locul Stadionului Republican urmează să se ridice Ambasada SUA am crezut că e Fake News. Sau în cel mai rău caz o glumă neinspirată. Chiar am început să verific sursele mele apropiate de Ambasadă pentru a mă convinge că nu e decât o altă […] Articolul Mutarea Ambasadei SUA – cadou electoral perfect pentru Dodon apare prima dată în Cotidianul.MD.