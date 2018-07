Schemă de corupţie la Centrul republican de diagnosticare medicală. Şapte persoane reţinute

12:50

Istoria românilor mereu a fost și este în atenția oamenilor de știință și cultură din Europa și nu numai. Exact cu 84 de ani în urmă, în 1934, la Universitatea din Cambridge apărea o voluminoasă și extrem de interesantă carte dedicată istoriei poporului român cu denumirea ”A History of the Roumanians (Cambridge at the University […]