Totalurile proiectului „Business Academy for Women”. 10 afaceri gestionate de femei au beneficiat de finanțare în valoare de 120 mii lei

La 30 iulie, 2018, au fost prezentate totalurile Proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Business Academy for Women” (BAW), implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Durata proiectului a fost de 18 luni, perioadă în care peste 300 de femei de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raioanele din stânga Nistrului și UTA Găgăuzia, au fost instruite cum să-și gestioneze afacerile, 30 de mentori au fost pregătiți să ofere suport femeilor antreprenoare, iar 10 afaceri gestionate de femei au beneficiat de finanțare nerambursabilă în valoare de circa 120 mii lei per proiect investițional. Articolul Totalurile proiectului „Business Academy for Women”. 10 afaceri gestionate de femei au beneficiat de finanțare în valoare de 120 mii lei apare prima dată în #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez