O țară din UE interzice telefoanele mobile în şcoli şi licee

15:20

„Prin decizia de azi, de a fixa data alegerilor tocmai în februarie anul viitor, în loc de noiembrie sau decembrie anul curent, guvernarea democrată și-a trădat frica de rezultatul alegerilor și disperarea politică în care se află", susține președintele Igor Dodon. Parlamentul a decis astăzi că alegerile parlamentare vor avea loc pe 14 februarie 2019.