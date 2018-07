Primăria municipiului Chișinău vrea să reabiliteze stațiile de așteptare a transportului public. Când ar pute începe lucrările

17:15

Fotograful și regizorul din New York, Drew Doggett, a reușit să surprindă magia locurilor nepopulate din Islanda. Într-o nouă serie de fotografii „In the Realm of Legends” acesta a fotografiat caii sălbatici care locuiesc pe insulă. Articolul (foto) „În regiunea legendelor”. Cum trăiesc caii sălbatici în condițiile extreme din Islanda apare prima dată în #diez.