O nouă carte despre supraviețuitorii evrei din ghettoul Chișinău, în atenția New York Times

File din istoria Chișinăului evreesc au marcat atenția publicului american printr-o nouă carte, care relatează despre ororile și porgomul prin care au trecut sute de evrei începând cu 1903. Este vorba despre Steven J. Zipperstein, autorul cărții recent scoase de sub tipar, “POGROM. Kishinev and the Tilt of History” (Pogromul din Chișinău, a alunecare istorică), diponibilă pe […]

