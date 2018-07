Un ziar în fiecare seară: Sănătate info

18:30

La Paris a avut loc un miting al simpatizanților Mișcării de Rezistență Națională „ACUM” din R. Moldova. Potrivit unor anunțuri pe rețelele sociale, moldovenii stabiliți cu traiul în Franța au protestat față de „abuzurile guvernării de la Chișinău”. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu unul din participanți, vicepreședintele Partidului Unității Naționale și unul din liderii diasporei moldoveneşti de la Paris, cercetǎtor la Comisariatul pentru energie atomicǎ din Franţa, Dorin Dușceac. Europa Liberă: Dle Dușceac, întâi de toate, vreau să vă întreb: cui îi este adresat acest mesaj tocmai de la Paris?Dorin Dușceac: „Este vorba, în primul rând, despre un mesaj de solidaritate cu cei care protestează pentru a-și apăra ceea ce a mai rămas din statul de drept Republica Moldova, o justiție independentă, un vot care a fost acordat și care iată că ne-a fost furat la mustață, un miliard care a fost furat de foarte mult timp și se pare că cei care au făcut treaba asta nu vor mai fi pedepsiți niciodată. Deci, noi ne adresăm, în primul rând, celor care protestează, ca să le dăm un mesaj de optimism, un mesaj de încurajare și un mesaj de solidaritate, să le spunem că noi, chiar dacă ne aflăm la sute și la mii, și la zeci de mii de kilometri distanță, oricum cu inima și cu sufletul suntem cu toții acasă.”Europa Liberă: Dle Dușceac, nu cumva e un efort sisific? Autoritățile au spus: se va vota cu sistemul mixt! Nu vă descurajează această fermitate a autorităților?Dorin Dușceac: „Nu! Nu ne descurajează deloc, ba din contra, noi găsim în această poziție intransigentă a autorităților o sursă de inspirație și o sursă de putere și mai mare pentru noi. Dacă ei nu cedează, înseamnă că au foarte mult de pierdut și asta ne dă încredere în faptul că ceea ce apărăm noi, ceea ce promovăm noi este, într-adevăr, un lucru care merită tot efortul. Deci, suntem gata, ne pregătim, inclusiv de alegeri, inclusiv de toate celelalte ocazii pe care ni le oferă guvernarea, iată că din ce în ce mai numeroase, pentru a protesta și pentru a ne manifesta un spirit civic.”Europa Liberă: Dl Dușceac, puțin, dar ați fost în interiorul guvernării de la Chișinău, ați văzut-o din interior. De ce ezită guvernarea să aplece urechea la vocea poporului?Dorin Dușceac: „Fiindcă, din păcate, cele mai multe persoane sau majoritatea dintre cei care ajung în vârful piramidei puterii au ce pierde; au ce pierde și mă refer la asta, în primul rând, din punct de vedere personal. Au de pierdut averi acumulate în mod ilicit, au de pierdut anumite scheme care le generează în fiecare zi venituri ilegale, au de pierdut o anumită poziție socială pe care nu o vor obține și nu au cum să o apere în afara arcului puterii. Zic asta în cunoștință de cauză, fiindcă atunci când am fost în Guvernul de la Chișinău am observat zi de zi și când a fost cazul, când a fost momentul am ridicat vocea și am spus foarte clar, m-am exprimat în mod public împotriva mai multor abuzuri pe care le-am constatat la Ministerul Mediului și la alte ministere. Am înțeles foarte clar că guvernarea nu își va apleca urechea la necesitățile sau la așteptările poporului, atâta timp cât acolo sus va persista o clasă compusă din cetățeni mediocri din punct de vedere intelectual, compromiși, certați cu legea și care sunt, din păcate, și foarte, foarte bogați, fiindcă și-au făcut bogățiile prin metode absolut ilicite, absolut ilegale.”Europa Liberă: Un susținător al democraților v-ar contrazice în felul următor – și eu încerc să sonorizez acest sistem de argumentare – s-a micșorat cota de impozit pentru cetățean, uitați-vă că în fiecare sat sau în fiecare al doilea sat o să apară un tronson de drum asfaltat; fundația „Edelweiss” merge din maternitate în maternitate și acordă pachete la femeile care nasc copii; uitați-vă: „Prima casă”, „A doua casă”, „A treia casă”; tinerii care vor să intre la o slujbă la stat vor avea înlesniri... Oare astea nu sunt dovezi că au și intenții bune guvernanții?Dorin Dușceac: „Eu aș mai completa la rândul de fericiri care au pogorât pe capul poporului pe care le-ați enumerat până acum, aș încununa această enumerare în mod ironic, bineînțeles, prin celebra frază care este atribuită lui Iosif Stalin: „Viața a devenit mai veselă, viața a devenit mai fericită”. Aș crede și eu în aceste cuvinte, dacă nu aș locui la Paris deja de 12 ani și în Franța de aproape 19 ani și dacă nu aș contacta, practic, în fiecare zi noi și noi moldoveni, români basarabeni, basarabeni de orice altă etnie care vin în Occident, care vin să se stabilească la Paris, la Roma, la New York, la Dublin, la Frankfurt, în alte orașe din Occident. Și asta este dovada cea mai bună a faptului că, din păcate, această enumerare de lucruri „benefice” pe care le-a făcut sau le face, sau le dorește actuala guvernare nu este decât un instrument de manipulare și de propagandă absolut nerușinată. Oamenii continuă să plece din Republica Moldova, nu se știe câți au mai rămas realmente să locuiască acolo între Prut și Nistru, dar este suficient să ieșim din Chișinău la câteva zeci de kilometri și să constatăm că avem sate pustii, cu sute și cu mii de case în care nu mai locuiește nimeni de ani buni de zile, avem școli care se închid nu din cauza sărăciei, dar din cauza lipsei copiilor și asta înseamnă că, din păcate, efectul pe care îl are guvernarea actuală este unul absolut devastator în privința populației care nu contenește să plece din Republica Moldova.”Europa Liberă: Singura metodă eficientă de a-și exprima cetățeanul nemulțumirea este scrutinul. Apropo de scrutinul parlamentar fixat deja pentru Dragobete. Cum credeți, lumea va participa, în special cei care sunt în afara granițelor Republicii Moldova la care ați făcut trimitere?Dorin Dușceac: „Diaspora noastră a demonstrat tot timpul că este capabilă să se mobilizeze, mai ales în momentele în care democrația în Republica Moldova este pusă în pericol. Eu cred că ne aflăm într-o astfel de situație acum, eu cred că sunt create sau sunt pe cale de a se crea toate circumstanțele, toate premisele ca motivația celor din afară să fie una foarte puternică și să se prezinte într-un număr mare în ziua votului. Și, apropo, protestele noastre din diasporă, manifestațiile noastre de la Paris, de la Londra, de la Bruxelles, din Milano, din Frankfurt, din Roma, din multe, multe alte orașe din diasporă demonstrează anume acest lucru. În 2016, când au fost alegeri prezidențiale, au ieșit în total în diasporă aproape 140 de mii de persoane la vot în turul doi. Și asta s-a întâmplat fără vreun val de manifestații publice prealabil, asta s-a întâmplat pur și simplu fiindcă oamenii s-au informat, oamenii au aflat care este situația și oamenii au fost motivați de dorința de a reinstaura – pe cât era posibil atunci în Republica Moldova – o anumită fărâmă din democrație. Din păcate, nu s-a reușit și eu cred că în 2019, la începutul anului, la alegerile parlamentare este posibil să reedităm acest record de prezență la urnele de vot în diasporă, fiindcă – așa cum spuneam – și valul de proteste arată că populația este activă și este atentă la ceea ce se întâmplă acasă. Mă refer aici la populația din diasporă.”Europa Liberă: Atunci când Parlamentul a stabilit data alegerilor, credeți că ar fi trebuit să întrebe și diaspora?Dorin Dușceac: „Formal, probabil că nu, fiindcă nu există o astfel de prevedere legală în Codul Electoral, adică stabilirea datei alegerilor nu se întâmplă cu vreo consultare prealabilă cu populația – din câte știu eu –, dar bunul-simț și respectul față de alegători și, mai ales, respectul față de diasporă, cea care prin contribuția sa financiară directă ține Republica Moldova pe o linie de plutire din punct de vedere economic în ultimii 20-25 de ani, eu cred că era un gest de bunăvoință și un gest de normalitate democratică, dacă s-ar fi ținut cont de opinia persoanelor din diasporă și s-ar fi fixat data alegerilor într-un mod corespunzător, dar mai ales dacă s-ar fi abolit acest sistem electoral mixt, lucru pe care diaspora l-a cerut de la bun început și continuă să-l ceară și de acum înainte.”Europa Liberă: Dacă ați fi fost întrebat când ar fi fost mai convenabil, mai cu cap să se fixeze data alegerilor, Dvs. pentru ce perioadă v-ați fi pronunțat?Dorin Dușceac: „Eu cred că era normal ca alegerile să aibă loc la expirarea mandatului deputaților, adică la finele lunii noiembrie. Există și anumite argumente sau motive „psihologice” în acest sens. Este un lucru știut că Republica Moldova, fiind o țară agrară, unde o bună parte din populație este antrenată în muncile agricole, sfârșitul toamnei este întotdeauna o perioadă mai propice și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere financiar și material ș.a.m.d. Deci, după părerea mea, oamenii se simt mult mai confortabil la sfârșitul toamnei, decât la sfârșitul iernii sau începutul primăverii, așa cum este perioada de final de februarie. Prin urmare, dacă scrutinul ar fi avut loc la finele lunii noiembrie, cred că și prezența la vot putea fi ceva mai mare, iar analizând rezultatele scrutinelor din Republica Moldova din ultimii 25 de ani sau 28 de ani, ne dăm seama de faptul că atunci când prezența la urnele de vot este mai ridicată, respectiv și șansele unor guvernări pro-occidentale, pro-europene de dreapta, de centru-dreapta șansele ca aceste guvernări să vină la putere sunt net superioare.”Europa Liberă: Sugerați cumva că s-a ales în mod deliberat o perioadă când va fi o avitaminoză cel puțin politică pronunțată și lehamite?Dorin Dușceac: „Da, absolut! Asta era singura situație în care Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor puteau spera să-și partajeze cele mai multe fotolii de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Vedeți Dvs., în ultimii ani Partidul Democrat a orientat societatea noastră către un sistem bipartit, adică două partide mari care ajung în Parlament și care controlează, practic, viața politică din întreaga țară. Doar că, în mod normal, un sistem bipartit există atunci când este un partid mare de dreapta și un partid mare de stânga, or la noi ambele aceste partide – și PD, și PSRM – sunt partide de stânga. Deci, nu știu cum putem să ne gândim la crearea unui sistem bipartit în aceste condiții. Eu cred că este un simplu instrument de manipulare, care este aplicat a câta oară în privința noastră, a tuturor și este o metodă prin care guvernarea împreună cu partenerii lor de la Președinție vor să perpetueze situația, statu-quoul în care se află Republica Moldova astăzi.”Europa Liberă: Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre participanții la protestul de astăzi, la acțiunea pe care ați organizat-o Dvs., înțeleg. Cine sunt participanții, cum i-ați anunțat, cum se coordonează activitățile, cum comunicați?Dorin Dușceac: „Nu sunt singurul organizator al acestui protest, suntem un grup din patru-cinci persoane care ne-am cunoscut recent aici, în regiunea pariziană, suntem cu toții originari din Republica Moldova, din diferite colțuri ale țării, preponderent sunt oameni tineri, oameni tineri de toate vârstele, care sunt motivați, sunt foarte atenți la evoluțiile din Republica Moldova și sunt motivați să participe în acest efort, în acest val de proteste care a aprins întreaga diasporă în ultimele săptămâni și care o va ține în priză pentru viitoarele câteva săptămâni sau chiar câteva luni, cel puțin până în ziua alegerilor parlamentare. E vorba de oameni care muncesc, care au venit în regiunea pariziană în diferite perioade ale vieții lor; unii sunt aici de aproape 20 de ani – așa cum este umila mea persoană –, alții sunt aici de doi-trei ani; sunt persoane cu parcursuri de viață foarte diferite, care lucrează și în învățământul superior din Franța, dar și în construcții. Ne mobilizăm, ne manifestăm solidaritatea cu cei de acasă.”Europa Liberă: Cum comunicați?Dorin Dușceac: „Comunicăm preponderent prin rețelele de socializare, acolo ne promovăm evenimentele, ne promovăm mesajele noastre, postăm live-uri pe care le facem, postăm fotografii, expediem mesaje către comunitate, expediem mesaje pentru celelalte comunități din diasporă. Așa cum vă spuneam, protestul este transnațional de această dată, adică este implicată diaspora din foarte multe țări și cel mai important – expediem mesaje de solidaritate și de susținere către cei care protestează în fiecare zi acasă – la Chișinău, la Ungheni, la Criuleni, la Orhei, în alte localități din Republica Moldova.”