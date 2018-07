R.Moldova se pregătește de misiunea de audit privind exportul mai multor produse de origine animalieră pe piața UE

14:00

Banca Mondială se arată profund îngrijorată față de modificările fiscale și amnistia de capital, votate în două lecturi de Parlament. „Banca Mondială este profund îngrijorată de pachetul recent aprobat de inițiative fiscale și amnistia de capital, deoarece acesta poate submina angajamentul Guvernului Republicii Moldova în lupta împotriva corupției și ar putea avea un impact negativ […]