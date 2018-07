Rusia pregăteşte o aeronavă cu bombe la bord pentru patrulare în Marea Neagră

14:50

Fostul ministru al "Transporturilor", membru al Partidului Liberal, Iurie Chirinciuc, atacă dur ”binomul format din Andrei Năstase și Maia Sandu”. Liberalul crede că aceștia vor să ajungă în Parlament să blocheze idealul național de unire cu România. Am mai urmărit doua proteste ordinare. Unul a fost organizat la Ungheni de către Năstase, liderul DA care nu are oameni în teritoriu. La el au fost prezenți mulți liberali care mi-au spus că au așteptat să audă de la el cuvântul Unire! Am avut o înt...