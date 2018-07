Motivul pentru care al doilea an consecutiv la USMF nu sunt locuri bugetare la farmacie și stomatologie

14:45

Experiența profesională internațională a fost împărtărșită acasă grație proiectului „4 hands, back to origins" Corneliu Tiulenev și Maxim Surdu, reprezentanți ai diasporei noastre din Danemarca au revenit acasă ca să desfășoare proiectul „4 hands, back to origins" - „4 mâini. Acasă" și să împărtășească, la Castel Mimi, cunoștințele, abilitățile și experiența profesională în domeniul degustării, prezentării și alegerii vinurilor în Republica Moldova, precum şi a oferi un master class din bucătăria internaţională pentru 10 bucătari locali.