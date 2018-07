Ce şi cum mâncăm pe caniculă. Alimente care ne răcoresc

08:30

Eram la frontiera între România și R. Moldova și așteptam cu nerăbdare să trec vama. Îmi era dor să revăd frumusețea câmpurilor basarabene și să aud accentul specific graiului moldovenilor, care mi-e atât de familiar. Dar când am trecut Prutul, zâmbetul mi-a dispărut, după ce am simțit sub mine mângâierea drumurilor noastre...