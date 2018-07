PROGNOZA METEO: Află cum va fi vremea astăzi, 30 iulie

06:15

„Îmi anunț de pe acum candidatura, mai ales că nu o să am banii oligarhilor și partidelor. Voi continua să promovez drepturile omului și să fac activismul pe care îl fac. Mă grăbesc să folosesc toată perioada pre-electorală ca să îmi anunț candidatura”, a menționat Brega într-un video plasat pe pagina sa de Facebook. (https://www.facebook.com/olegbrega/videos/1908299449216752/ ) Amintim că, majoritatea parlamentară a decis vineri, 27 iulie, în ultima ședință plenară din cadrul sesiunii de primăvară, că alegerile parlamentare vor fi organizate pe 24 februarie 2019. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a prezentat proiectul de hotărâre deputaților. „Potrivit art. 61 din Constituție, alineatul 3 prevede că alegerea deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult trei luni de la expirarea mandatului. Actualul Parlament își are ultima zi de mandat la 30 noiembrie 2018. (…) Reiese că perioada maximă în care pot fi desfășurate alegerile parlamentare este data limită 28 februarie. Duminica precedentă acestei date este 24 februarie. Iată de ce propunerea colegilor din majoritatea parlamentară este de a organiza alegerile pe 24 februarie 2019”, a declarat de la tribuna Parlamentului, Andrian Candu. Potrivit șefului Legislativului, cele trei luni de la expirarea mandatului sunt necesare pentru pregătiri. „Este timp suficient pentru pregătiri, care de această dată vor fi organizate după un nou sistem de vot, cel mixt. Putem să oferim timp suplimentar, de ce nu, și opoziției, mai ales celei extraparlamentare să se pregătească pentru alegeri, astfel ca toți să fie bine pregătiți”, a mai menționat Candu. Comentatorul politic Dionis Cenușă a declarat pentru RFI România că amânarea datei alegerilor este o dovadă în plus cât de netransparentă și imprevizibilă este actuala guvernare. „Primul instinct politic al Partidului Democrat este să îndepărteze alegerile de evenimentele contradictorii, din perioada iunie-iulie 2018, care i-au deteriorat imaginea foarte puternic (invalidarea alegerilor, amnistia fiscală etc.). Astfel, democrații mizează pe factorul „memoriei politice scurte” răspândit în rândul cetățenilor. În al doilea rând, o revizuire a zilei alegerilor este corelată cu preluarea președinției europene de către România la începutul lui 2019 și respectiv ajutorul Guvernului de la București în șlefuirea unei imagini pozitive pentru guvernarea de la Chișinău. Totodată, măsurile populiste lansate de către guvernare în luna iulie (reforma fiscală) vor produce unele efecte abia în câteva luni. De aceea, odată cu organizarea alegerilor în 2019, democrații vor avea câteva luni în plus pentru a manipula opinia publică cu rezultatele politicilor lor populiste. Această decizie creează mai mult spațiu de manevră în raport cu partenerii externi și cu Rusia. Democrații au intenția de a remodela și manipula opinia Bruxelles-ului prin gesturi de flirt cu Rusia, după numirea în funcție a lui Dmitri Kozak”, conchide la RFI, politologul Dionis Cenușă.