Un șofer care conducea cu 220 km/h, surprins pe traseul Chișinău – Bălți

Ambasada SUA la Chișinău este extrem de dezamăgită de adoptarea legislaţiei care va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor. „Legea privind declarația voluntară și stimularea fiscală (numită și legea amnistierii capitalului) legitimează furtul şi corupţia şi va dăuna climatului de afaceri al Republicii Moldova. Considerăm că această lege contravine angajamentelor pe care guvernul […]