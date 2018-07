Un șofer a fost surprins de INP în timp ce conducea cu 220 km/h

10:15

Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 iulie // LIVE Previous article Profesorii vor primi salarii majorate de la 1 septembrie You may also like Filat s-a speriat de Leancă! Iată cum încearcă sa scape de coșmarul destrămarii PLDM O nouă formațiune politică în Moldova: Partidul pentru Drepturile Animalelor ULTIMĂ ORĂ // Lovitură pentru Guvernul Leancă // PCRM SESIZEAZĂ CURTEA ! EMOŢII ÎN GĂGĂUZIA: Anunţarea rezultatelor referendumului SE AMÂNĂ ULTIMA ORĂ // A fost reținută o persoană, su...