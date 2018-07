Care este durata ideală a unei vacanțe

19:00

Exista o idee preconceputa potrivit careia adolescentii vor ca parintii sa-i lase in pace. Totusi, din punct de vedere neuronal, adolescentii sînt la fel de vulnerabili precum copiii mici. In continuare, ei au la fel de mult nevoie de parintii lor. Iata ce vor adolescentii de la parintii lor. Optimism Ce vedem in adolescentii nostri este un fel de ecou. Negativismul pe care l-au vazut la noi va i