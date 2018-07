Ai peste 40 de ani? Poţi suferi de aceată boală care face ravagii. Primul simptom: tuse dimineaţa

12:00

Tatal sustine ca micutii trebuie sa ramana cu el pentru ca mama nu ar avea grija de ei. Femeia neaga si spune ca sotul ei este violent si ca legea este de partea sa, transmite medianews.md cu referire la protv.md. Sotii Scai au impreuna doi copii, cel mic are 2 ani, iar cel mare 4 ani. Dupa un sir de conflicte in familie, in luna ianuarie a acestui an au decis sa dea la divort. Acum, micutii sunt in grija tatalui si a bunicilor. Ion sustine ca de multe ori sotia sa nu avea grija de copii si ca a fost un caz cand unul dintre ei a suferit o arsura din cauza mamei. Ion SCAI, TATA: "Eu optez pentru ca sa fie cu mine nu in detrimentul mamei sau sa-i demonstrez cuiva ceva, imi exercit drepturile care le am, mai mult ca atat obligatiile, grija de copii, alimentati, in mod special starea lor psihologica si emotionala." Barbatul spune ca sotia sa s-ar fi plans la politie, pentru ca ar fi agresat-o fizic. Dar, de fapt, sustine ca el ar fi fost cel agresat si ca a prezentat si imagini video, doar ca oamenii legii nu iau in consideratie probele lui. Ion se teme ca femeia va lua copiii si va pleca peste hotare, ea fiind cetateana a Federatiei Ruse. El spune ca aceasta ar fi incercat de cateva ori sa o faca. Necajiti sunt si parintii lui Ion, care spun ca au posibilitati si vor sa-si creasca nepotii. " Sunt primii nepoti, unicii nepoti ii iubim foarte mult, fata de Tatiana ne-am atasat foarte bine am primit-o ca pe o fica. Am fost martor la o scena de a ei in ziua de unu iulie a venit de la restaurant in stare de ebrietate, a facut scandal, nervii credca nu mai tin la ea a vrut de doua ori sa se arunce pe geam in fata copiilor." " Rugamintea mea fata de Tatiana ar fi sa termine toate jocurile, cineva credca o provoaca, eu as vrea sa se ajunga la o situatie ca mama sa fie mama copii sa fie crescuti, cum a propus fiul ea sa stea la chisinau cu copii el sa achite si copii sa fie educati de ambii parinti." De cealalta parte, Tatiana crede ca micutii trebuie sa ramana cu ea si sustine ca barbatul este violent. Tatiana SCAI, MAMA: "Intr-o noapte, dupa serviciu, el a venit la mine acasa, sa vorbim. El a inceput sa ma filmeze si sa-mi spuna ca sunt anormala si sa ma provoace. L-am rugat sa nu ma filmeze, am vrut sa inchid eu telefonul, el m-a apucat strans de mana si mi-a rupt degetul." Femeia afirma ca acuzatiile aduse de Ion la adresa sa sunt minciuni si ca atunci cand unul dintre copiii a suferit o arsura, a fost din imprudenta. Tatiana SCAI, MAMA: "Eu calcam, am pus fierul intr-un loc unde copilul nu ajungea, am facut doi pasi in alta camera, am auzit ca el a tras de fir si fierul a cazut peste el." Am incercat sa vorbim cu avocatul Tatianei, insa acesta este plecat din tara. Avocatul lui Ion spune ca ambii parinti sunt in drepturi egale de a educa si a creste copii, asa ca judecatorii trebuie sa ia o decizie. Copiii sufera cel mai mult in aceasta situatie, spun specialistii, care atentioneaza parintii sa rezolve conflictul intr-un mod pasnic. Liliana CHISARI, PSIHOLOG: "In procesul de divort parintii sunt foarte afectati, atat mama cat si tata, ei trebuie sa daruiasca caldura si dragoste necontenita fata de copii, copii trebuie sa se simta iiubiti din ambele parti."