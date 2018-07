FOTO La Ungheni a avut loc un miting al Mișcării de rezistență națională. Cu ce a răspuns guvernarea?

10:45

Este laureată a mai multor concursuri naționale și internaționale. Primele premii le-a obținut în fragedă copilărie. Are acasă o mulțime de trofee și diplome, dar nici prin gând să-i treacă să se oprească.Valeria Marcu este tânără talentată, care-și vede viitorul în muzică. Are 17 ani și a absolvit chiar recent clasa a XI-a la Liceul ”Gheorghe Asachi” din Ungheni.Vine dintr-o familie de muzicanți. Mama sa, Stela, a cântat în cor pe vremea când era adolescentă, iar tatăl ei, Alexandru, a avut band-ul lui, fiind și solist, și chitarist.La propunerea participanților la Cafeneaua tinerilor, organizată în cadrul proiectului ”Vocea cartierului tău”, am invitat-o pe Valeria la banca ”Expresul”, unde am luat-o la întrebări.Valeria, ai o mulțime de trofee de la diverse concursuri naționale și internaționale...Da, chiar recent am revenit de la Brăila, unde am participat la unul dintre cele mai importante concursuri din România: Festivalul internațional de muzică uşoară „George Grigoriu”, care a ajuns la ediția a XIV-a. Sunt foarte mândră de prestația mea, o spun fără modestie. Acolo am concurat cu voci bune din mai multe țări și am reușit că obțin locul I și un premiu bănesc de 2500 de euro.Anterior, tot în 2018, am participat la Festivalul-concurs ”Micul prinț” de la Chișinău, unde am luat premiul mare și mi s-a conferit titlul ”Mica prințesă”. Tot în primăvara aceasta, am participat la ”Mărțișor Dorohoian”, în România. Am fost flatată de aprecierile pe care le-am avut acolo. M-am întors acasă cu premiul I și un premiu bănesc de 500 de euro.Deja începi să faci și bani din muzică. Acest fapt te motivează să continui?Nu partea materială este cea care te influențează. Pentru mine contează mai mult aplauzele publicului. Se știe că orice artist muncește de dragul publicului, iar aprecierile sunt cele care-l fac să meargă înainte.Cânți din fragedă copilărie. Ai făcut și studii în domeniu sau o faci, pur și simplu, din plăcere?Eu am absolvit Școala de muzică din Ungheni. Am studiat timp de șapte ani pianul. Anume acest instrument mi-a dezvoltat auzul, am simțit muzica prin ”pielea” pianului, nu doar prin voce. După pian, am decis să studiez și saxafonul. E elegant și sună bine. Mai sunt și solistă a orchestrei de estradă ”Bravissimo”, condusă de profesorul Victor Sîrbu. Sunt solistă și în corul Școlii de muzică. Acum pot spune fără pic de ezitare că le sunt recunoscătoare celor de la care am avut de învățat muzica, pentru că ei au știut să mă ghideze corect. Îi sunt recunoscătoare și profesoarei mele de canto, Elena Langa. Să știți că se poate face muzică și la Ungheni.Ai o mulțime de premii și trofee. Nu te-ai gândit că e timpul deja să participi la ”Vocea României” sau la ”Eurovision”?Cheia succesului la aceste concursuri este piesa cu care vii. Evident că și vocea contează. Totuși, e vorba, în primul rând, de show. Este greu să găsești pe cineva azi, care să-ți facă o piesă bună, bună în viziunea ta, dar și a juraților. Cu toatea acestea, mă gândesc la aceste concursuri, dar încă nu am decis sută la sută dacă voi participa. Eu nu m-am aruncat niciodată în concursuri atât de mari, doar de dragul participării. Consider că, pentru a ajunge sus, trebuie să urci treaptă cu treaptă. Am început de mică să particip la toate concursurile posibile și imposibile. Am optat pentru o școală bună de muzică, ca să-mi perfecționez vocea și să ajung, lin, să obțin succese din ce în ce mai răsunătoare. În caz contrar, poți să strălucești câțiva ani, după care adio, carieră muzicală.Ce părere ai despre copiii care pășesc în lumea muzicii cântând playbak?Eu am optat în permanență pentru live și sunt împotriva oricăror fonograme. O voce are nevoie să se mențină în echilibru, să fie mereu antrenată. Pe scenă trebuie să îmbini totul: voce, mișcare, privire. Asta contează și poți ajunge la o adevărată armonie doar cântând live. Sigur, există și riscuri, poate să-ți ”sară” vocea la un moment dat, să răgușești, să calci cum nu trebuie sau să-ți tremure vocea. Dar toate acestea te fac să treci peste o barieră foarte importantă și să prinzi curaj, să devii om al scenei.Noi avem studiouri care cresc generații de copii ce cântă playbak. Cred că e greșeala atât a profesorului, cât și a părinților. Copilul trebuie ghidat corect de mic. E ușor să dai din buze și din corp, fiind în fuste mini și viu colorate, dar ce faci când muzica se oprește? Se opresc și visele tale, și imaginea ta. Copilul trebuie orientat corect, trebuie să studieze și să nu fie chinuit doar pentru că părinții vor să-l vadă cântând la un concert sau la o televiziune. În plus, mai plătesc pentru asta. Eu nu mi-aș impune copii să cânte dacă nu ar avea talent. Muzica vine de la Dumnezeu, vine din suflet și asta nimeni nu poate schimba.Te văd cântând la multe evenimente culturale în oraș. Cum împarți timpul, că le reușești pe toate?Eu am fost mereu deschisă, mă implic, răspund la solicitările oamenilor. Mi-am dat străduința să nu dezamăgesc și să ofer tot ce-i mai bun din mine. E un fel de a te reeduca. Numeroasele ieșiri pe scenă mi-au dat un curaj nemaipomenit. Din păcate, o bună parte din tinerii de azi sunt leneși. Straniu e că nici ocupații de suflet nu au. Îmi explic acest fapt prin educația ce vine din familie și mediul în care trăiesc. Nu știu cum, dar în tot acești ani, eu am combinat perfect școala cu muzica și cu timpul meu liber. Cred că mi-a reușit, pentru că mi-am dorit asta.Pasărea își va lua zborul din cuib? Pe ce tărâmuri?Mă tentează din ce în ce mai mult să plec peste hotare. Nu că nu aș avea ce face în țara mea, dar profesionalismul celor din afară mă atrage. O opțiune ar fi Bucureștiul sau - de ce nu? - Iașiul. Despărțirea va fi un pic grea, căci aici rămân toate amintirile copilăriei, succese, concerte, concursuri și oameni dragi mie. Mama mea m-a susținut întotdeauna și bănuiesc că deciziile mele vor fi susținute și în continuare. Știu că ea nu va fi un impediment în alegerea mea să plec. Din contră, cred că ea mă va urma, fie la Chișinău, fie la București.