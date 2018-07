De Ziua Constituției Republicii Moldova, PL și unioniștii au cerut consfințirea denumirii Limba Română// VIDEO

20:20

Persoanele fizice vor avea posibilitatea să-şi declare voluntar bunurile nedeclarate. Inițiativa legislativă care aparține unui grup de deputați și a fost votată, astăzi, în lectură finală, se referă și la stimularea fiscală. Astfel, se oferă persoanelor fizice posibilitatea să-şi declare bunurile nedeclarate sau care au fost declarate la valoare redusă. Aceasta se referă la mijloacele […] The post Bunurile nedeclarate vor putea fi legalizate. Legea privind amnistia fiscală, votată de Parlament appeared first on Moldova.org.