(foto, video) Daniel Dumbravanu despre cum este să joci un meci în Europa League la vârsta de 17 ani

Fotbalistul rus, Aleksandr Golovin a semnat un contract pe cinci sezoane cu AS Monaco. Echipa din Monaco a plătit pentru tânărul fotbalist 30 de milioane de euro, plus bonusuri astfel, acesta a devenit cel mai scump fotbalist din istorie Rusiei.