Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 29 iulie

15:30

Doza zilnica de proteine recomandata este de 46 g pentru femei si 56 g pentru barbati, insa – unii specialisti in nutritie si fitness, cred ca n-ar strica o doza putin mai mare. Iata o lista cu alimente delicioase si bogate in proteine pe care le poti include in dieta ta. Oua Oul se numara printre cele mai sanatoase alimente. Pe langa vitamine, minerale si grasimi sanatoase, oul contine antioxidanti care protejeaza ochii si creierul. Intregul ou contine proteine, insa albusul are proteina pura, potrivit sfatulparintilor.ro. Continut: un ou intreg are 6 g proteine si 78 de calorii. Migdale Migdalele sunt cele mai populare alimente din gama nuci/seminte. Ele contin fibre si alti nutrienti importanti, precum si vitamina E, magneziu si mangan. Un continut asemanator il au fisticul si nucile de acaju. Continut: 28 g de migdale au 6 g proteine si 161 de calorii. Piept de pui Pieptul de pui este unul dintre cele mai populare alimente bogate in proteine. Daca il mananci fara pielita, cele mai multe calorii vin din proteine. In afara faptului ca este delicios, pieptul de pui este si foarte usor de gatit. Continut: un piept de pui la gratar, fara pielita, contine 53g de proteine si numai 284 de calorii. Ovaz Ovazul este una dintre cele mai sanatoase cereale. Pe langa fibre, ovazul contine magneziu, mangan, vitamina B1 etc. Continut: 230 g de ovaz contin 13 g protein, 303 calorii. Branza proaspata de casa Branza proaspata de casa are un continut scazut de grasimi si calorii. In schimb are calciu, fosfor, seleniu, vitamina B12, vitamina B2, precum si alti nutrienti. In aceeasi categorie intra si alte tipuri de branzeturi precum parmezan, mozzarella, svaiter si branza cheddar. Continut: 230 g de branza de casa contin 2% grasime, 27 g proteine si 194 calorii. Iaurt grecesc Iaurtul grecesc este laudat pentru gustul sau delicios si textura cremoasa, insa si datorita continutului ridicat de nutrienti. Produse similare sunt iaurtul integral natural si kefirul. Continut: 170 g de iaurt fara grasimi contine 17 g de proteine si 100 de calorii. Iaurtul grecesc integral este la fel de bogat in proteine, insa are mai multe calorii. Lapte Laptele este si el foarte sanatos, doar ca foarte multa lume a capatat intoleranta la el. Daca nu faci parte din aceasta categorie, atunci pentru tine laptele poate fi o sursa foarte importanta de proteine. Laptele contine cate putin din fiecare element de care corpul omenesc are nevoie, in special calciu, fosfor si riboflavin (vitamina B2). Continut: 230 ml de lapte integral contine 8 g proteine si 149 de calorii. Broccoli Broccoli este o leguma foarte sanatoasa, bogata in vitaminele C si K, fibre si potasiu. In plus, broccoli contine nutrienti bioactivi care protejeaza organismul impotriva cancerului. Continut: 100 g de broccoli contin 3 g proteine si 31 calorii. Carne de vita slaba Carnea de vita slaba este si foarte deliciosa, insa contine si proteine, fier, vitamina B12 si alti nutrienti importanti. Continut: 85 g de carne de vita slaba gatita are 10% grasimi, 22 g proteine si 184 calorii. Ton Tonul este un peste foarte popular, scazut in grasimi si calorii, insa cu multe proteine. Tonul contine si alte elemente sanatoase, precum acizii grasi omega-3. Continut: 154 g de ton contin 39 g de proteine si 179 calorii.