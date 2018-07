O aeronavă cu destinația Chișinău – St. Petersburg a fost lovită de fulger, după 10 minute de la decolare

19:50

O cotă unică de 12% va fi introdusă la impozitul pe venit pentru persoanele fizice, cu începere de la 1 octombrie curent. Majoritatea parlamentară a votat astăzi în lectură finală inițiativa legislativă pentru reforma sistemului de impozitare a veniturilor salariale. Potrivit documentului, va fi micșorat impozitul pe venit pentru persoanele fizice de la 18% la […]