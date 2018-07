În ultimii doi ani, 11 197 persoane au fost tratate de hepatită. Ministerul Sănătății îndeamnă populația să trateze hepatita

18:20

„Toată Republica Moldova, toți cetățenii stau cu ochii pe fiecare metru de drum reparat. Fiecare drum, de la început până la sfârșit, trebuie să fie reparat exact așa cum este indicat în caietul de sarcini și să corespundă criteriilor tehnice. Dacă vom depista porțiuni necalitative, veți reface lucrările din contul dumneavoastră”, a afirmat ministrul Chiril […] The post Ministrul Chiril Gaburici: Toți cetățenii stau cu ochii pe fiecare metru de drum reparat appeared first on Moldova.org.