Dosarul Nadejdei Savcenko, suspectată de organizarea unor atentate în Ucraina, va fi finalizat în 10 zile

Acţiunile Twitter Inc. au scăzut cu 17% în deschiderea şedinţei de vineri de la Bursa din New York, ajungând la 36,24 dolari/titlu, după ce compania a anunţat că numărul utilizatorilor lunari s-a redus cu un milion în cel de-al doilea trimestru al acestui an şi a estimat, totodată, că declinul va continua pe măsură ce reţeaua socială va lupta, în continuare, împotriva ştirilor false şi a spam-urilor, transmit Reuters şi Bloomberg.