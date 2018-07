Majorare de tarife eşuată. CM Bălţi a respins propunerea DLCM de a majora plaţile pentru deservirea tehnică a spaţiului locativ

11:00

Viata unui bolnav de hepatita este un adevarat chin, recunoaste acest barbat, care a aflat ca are probleme de sanatate inca acum 18 ani. De atunci, starea lui s-a tot inrautatit, iar odata cu asta au aparut un sir de probleme. PACIENT: „Am stat la spitalul din Carpineni, apoi la Hancesti, la Toma Ciorba. Mi-au dat grupa, apoi mi-au luat-o. S-a depistat ca am hepatita B, C, apoi D.„ In ultimii patru ani, spitalul i-a devenit practic a doua casa, intrucat boala a cauzat ciroza hepatica. Victor e...