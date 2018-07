Bine DE ȘTIUT! Uite care e DIFERENȚA dintre blogger, instagrammer și influencer!

16:10

Ieri seară actrița și-a făcut apariția la premiera noii sale pelicule, The Spy Who Dumped Me, în Los Angeles… Iar noul look al Milei este evident cu mai multe kilograme în minus… La premiera comediei The Spy Who Dumped Me, Mila a purtat o rochie roșie vaporoasă, menită probabil să-i ascundă silueta mai firavă… Dar […]