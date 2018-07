Cum promovezi corect și eficient produsele media pe rețelele sociale- sfaturi de la expertul Horea Salajan

21:30

O colaborare de excepție între interpreții moldoveni Irina Rimes și The Motans, scrie regional.md. Aceștia au lansat azi videoclipul și piesa „Cel mai bun DJ”, iar în doar câteva ore au adunat aproape 20 mii de vizualizări. Muzica: Irina Rimes, The Motans (Denis Roabes), Alex Cotoi, Text: Irina Rimes, The Motans (Denis Roabes), Producție: Alex […]