Marșul Centenarului ajunge la Târgoviște // VIDEO

Cei doi formeaza un cuplu de aproape un an. Pamela Anderson a fost ceruta recent in casatorie de iubitul sau mai tanar in timp ce se aflau in vacanta. Blonda nu a stat pe ganduri nicio secunda si a acceptat imediat. De altfel, Pamela îşi dorea să fie mireasă, lucru recunoscut în lunile trecute într-un interviu. "Vreau să mă mărit din nou, dar deja m-am măritat de multe ori. Țin la el (n.r. la Adil Rami) și ne înțelegem, iar asta e cel mai important. Cine știe cât va dura... trebuie să ne trăim viața".