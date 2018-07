Grigore Cobzac: „Noaptea, orașul Hâncești a fost împânzit cu inscripții denigratoare la adresa mea. Poarta casei, stâlpii, asfaltul”// FOTO

17:30

Cei care au fost subiectul sau martorii unor cazuri de corupție sunt îndemnați să depună un denunț la autoritatea responsabilă, în cazul Republicii Moldova fiind vorba de Centrul Național Anticorupție (CNA), și nu pe rețelele de socializare sau alte platforme online. Cu o astfel de reacție a venit directorul CNA, Bogdan Zumbreanu în urma declarațiilor […]