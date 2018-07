Șase organizații civile condamnă „mica reformă fiscală”

10:20

Potrivit prognozelor IDIS Viitorul de acum două luni, bugetul de stat va fi executat peste prognoză. Acest fapt se datorează în primul rând estimărilor pesimiste ale Ministerului Finanțelor la început de an. În luna mai am anticipat că granturile în acest an vor fi mult sub nivelul prognozat. Considerăm că ele vor atinge cota maximă