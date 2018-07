Chiril Gaburici a discutat cu Michael Scanlan despre restabilirea legăturii telefonice dintre malurile Nistrului

15:15

Aceste rezultate pozitive se datorează schemei noi de tratament al bolnavilor de hepatite cronice și ciroze hepatice virale B, C și D, lansată în anul 2016. Noua schemă de tratament cu preparate de ultimă generație a diminuat esențial costurile pentru preparatele antivirale utilizate și a crescut semnificativ rezultatele tratamentului, cu o eficacitate de circa 96% pacienți tratați. Tratamentul este accesibil pentru toți pacienții din toate raioanele și municipiile republicii. Statisticile medicale arată că, pacientul se tratează cu ajutorul acestor medicamente, în medie, în 8-12 săptămâni. Astfel, durata tratamentului se micșorează esențial. Anterior, aceastea era de un an și cu eficacitate sub 40%. În Republica Moldova indicele morbidităţii prin hepatita virală B acută s-a redus de la 25,55 la 100 mii populaţie în anul 1997 până la 0,57 în anul 2017, respectiv, prin HVC acută de la 6,14 până la 1,32, prin hepatita virală D– de la 1,89 până la 0,07. Totuși aceștia depăşesc indicii ţărilor europene, iar riscul de infectare pe parcursul vieţii unei persoane este de 20- 60%. âMinisterul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale îndeamnă toți pacienții bolnavi de hepatită virală sau purtători de virus, indiferent dacă figurează sau nu pe lista de așteptare pentru a primi tratament împotriva hepatitei vitale, să se adreseze ACTIV la medicul infecționist, conform locului de trai, pentru reevaluarea stării de sănătate. O comisia specializată a Ministerului va comunica pacientului decizia privind data inițierii tratamentului antiviral oferit gratuit de către stat și schema de tratament indicată. Hepatita este o boală infecțioasă de natură virală, microbiană sau toxică a ficatului care constă în distrugerea celulelor hepatice și poate duce în timp la apariţia cirozei sau a cancerului hepatic. Există 5 tipuri de hepatită - A, B, C, D sau E (viruşii HVA, HVB, HVC etc.). Hepatita A, spre exemplu, poate fi contactată prin alimente sau apă contaminate, în acest caz igiena jucând un rol principal în reducerea riscului de îmbolnăvire. Hepatita B se transmite în urma contactului cu sânge sau fluide provenind de la o persoană bolnavă, precum şi de la mamă la copil în momentul naşterii. Hepatita C se transmite în principal prin contactul cu sânge infestat şi, în cazuri foarte rare, prin contact sexual sau la naştere. La nivel mondial, 325 milioane de persoane sunt infectate cu virusul hepatitei B sau cu virusul hepatitei C. Decesele cauzate de hepatită sunt în creștere, iar peste 60% cazuri de cancer hepatic sunt datorate testării si tratamentului tardiv a hepatitei virale B și C. 90% dintre persoanele care trăiesc cu hepatita virală B și 80% cu hepatita virală C nu cunosc că trăiesc cu această infecție. În acest sens, la 28 iulie 2018, cu sloganul „Testează, Tratează Hepatita”, la nivel internațional este marcată Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei, prin o serie de acţiuni, scopul cărora este de a spori gradul de conștientizare a populației privind pericolul generat de hepatite și riscul de infectare, creșterea ratei de depistare a infecțiilor virale hepatice, inclusiv prin îndemnarea populației de a se informa despre hepatitele virale, de a se testa pentru a cunoaște statutul și a se adresa pentru tratament. În această perioadă, în toată țara sunt organizate activități de informare, educare și comunicare, în domeniul prevenirii hepatitelor virale, prin: discuții publice, seminare, ședințe informative, mese rotunde, activități de informare și educare în taberele de odihnă, etc. Menționăm că, Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei a fost stabilită pentru data de 28 iulie în memoria medicului american Baruch Samuel Blumberg (28 iulie 1925 – 5 aprilie 2011), laureat al Premiului Nobel, cel care a identificat virusul hepatitei B şi, ulterior, a dezvoltat testul de diagnosticare şi vaccinul împotriva acestei boli.