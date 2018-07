Peter Michalko despre amnistia fiscală: Așteptăm ca autoritățile din RM să oprească procesul de adoptare a acestei legislații

16:40

Copiii și tinerii din Moldova, născuți în era digitală, sunt tot mai interesați să experimenteze, iar Realitatea Virtuală (VR) este un mediu propice în care adolescenții pot să se manifeste și să acumuleze cunoștințe și educație printr-o metodă interactivă. Tehnologia le permite copiilor să exploreze lumea, fără să iasă din casă și le oferă posibilitatea […] The post Realitatea Virtuală îi poate ajuta pe tineri să-și dezvolte imaginația, iar proiectul educațional TwentyTu va susține cursuri pentru elevii din Moldova appeared first on Moldova.org.