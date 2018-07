O nouă unitate de pompieri și salvatori, lansată la Leușeni. Va deservi 19 localități din preajmă// VIDEO

14:30

William Montanez, cetăţean american şi rezident al statului Florida, a fost arestat pentru că şi-a uitat parola de la telefon. Mai mult, toată situaţia a pornit de la încălcarea regulilor de circulaţie, acesta ieşind de pe o stradă fără să acorde prioritate celor care circulau pe drumul principal. La un moment dat în timpul percheziţiei, […] The post A refuzat să îşi deblocheze telefonul, iar acum va sta jumătate de an în închisoare appeared first on Moldova.org.