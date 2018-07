Breaking News // Inundaţii de proporţii în Grecia, după incendiile ucigaşe

09:50

Carolina creează bijuterii de când se ține minte, dar nu s-a gândit să aibă o afacere în acest domeniu. Așa că a făcut o facultate de filologie în România, iar după absolvirea acesteia a lucrat traducătoare de engleză. Pasiunea pentru lucrurile făcute de mână a învins însă în perioada când se afla în concediul de maternitate cu primul copil. „Aveam un sac de coji de nuci de cocos și îmi părea rău să le arunc, așa că am decis să le reciclez. Am șlefuit suprafața nucii cu un instrument pe care l-am găsit în garajul tatei, am rotunjit și colorat, iar ceea ce a rezultat a fost o broșă”, povestește femeia. Primul succes i-a dat curaj, astfel încât Carolina a continuat să facă bijuterii din ce în ce mai sofisticate. La câțiva ani distanță a ajuns să utilizeze scheme și plăci de calculator – materiale pe care niciun alt meșter artizan din țara noastră încă nu le folosește la confecționarea bijuteriilor.