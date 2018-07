Mecanismul de finanțare a producţiilor de film și TV, votat în lectură finală

13:45

Cel mai recent bilanţ al incendiilor devastatoare din Grecia, oferit de autoritățile elene, indică 79 de morţi şi aproape 200 de răniţi. Despre alți peste 100 de oameni nu se ştie nimic. În plin sezon al concediilor, o staţiune a fost distrusă aproape în totalitate. Într-o altă localitate au ars 1.000 de case şi peste 300 de maşini cu care locuitorii încercau să scape din calea flăcărilor.„Din cauza vântului puternic, de peste 75 km/h la rafală, şi a mişcării rapide a flăcărilor, incendiul a înaintat ca fulgerul prin zonele populare. Drept rezultat, locuitorii şi vizitatorii nici nu au avut timp să scape deşi erau la doar câţiva metri de mare sau în propriile maşini”, a declarat Stavroula Malliri, purtător de cuvânt al pompierilor.Oamenii povestesc cu groază despre focul care a mistuit totul în cale, în Attica.Panagiotis Dagalos, supravieţuitor: „A fost totul atât de repede. Eram toţi aici ca să pornim maşina, toate maşinile erau aici, toate maşinile. Mi-am luat bebeluşul în braţe şi am alergat către mare. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu nevasta mea, cred că a ars aici.”Theofilaktos Logothetis, localnic: „Focul venea după noi. Doar cei care au plecat la timp au scăpat. Persoana care era direct în spatele meu când am ajuns pe drumul principal nu a scăpat, a dispărut complet în flăcări.”Jaakob Makinen, turist finlandez: „Am fugit de la hotel, am fugit pe plajă dar am fost prinşi din urmă de flăcări, am fost înconjuraţi, a trebuit să intrăm în apă şi să ne scufundăm, ca să nu ne fie arse faţa şi mâinile, am aşteptat ore întregi până am fost salvaţi.”O parte dintre victime au fost găsite îmbrățișate.Vassilis Andriopoulos, Crucea Roşie din Grecia: „Din câte se pare, o parte dintre victime se cunoşteau bine, pentru că le-am găsit în grupuri de câte trei sau patru, deci puteau fi prieteni, rude, familii întregi care au încercat să se protejeze unii pe alţii, îmbraţişându-se.”Mati, staţiunea cea mai afectată de incendii, este la doar 40 de kilometri de Atena, pe coasta de est a peninsulei Attica. Este o destinaţie preferată de pensionari şi de copiii care merg în tabără.Potrivit news.ro, pompierii continuă miercuri să caute persoane blocate în case sau maşini carbonizate în împrejurimile staţiunilor balneare Mati şi Rafina.Guvernul de la Atena a declarat trei zile de doliu naţional. Incendiile din aceste zile sunt cea mai mare tragedie cu care se confruntă această ţară, după 2007.Catalogat drept o ”tragedie naţională” de presa elenă, dezastrul a avut loc luni după-amiaza, după ce incendiul a izbucnit pe muntele din apropierea Pendeli şi a fost alimentat de rafale de vânt de 100 de kilometri pe oră, răspândindu-se rapid şi invadând Mati, la 40 de kilometri Atena, şi arzând sute de locuinţe. Autorităţile spun că 15 incendii au pornit simultan, în trei zone diferite. Acest lucru alimentează bănuiala că incendiile ar fi fost provocate.sursa: digi24.ro / a1.ro