Circa 11 mii de persoane au scăpat de virusul hepatic, iar 2.100 de bolnavi continuă tratamentul

În jur de 11 mii de persoane au scăpat, în ultimul an, de virusul hepatic B, C şi D, după ce au beneficiat de lecuire gratuită. Ştefan Frătescu se numără printre norocoşii care s-au tratat de virusul hepatic C. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika