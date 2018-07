Tânăr trimis în judecată pentru spălare de bani. Riscă ani grei de pușcărie

12:45

1. Cum ți-ai descrie viața sexuală? a. Intensă și imaginativă. 1p b. Discretă și naturală. 2p c. Un cod secret de dorințe. 3p 2. Când te intimidezi, ai tendința…. a. să te prefaci supărată. 2p b. să maschezi, spunând orice. 1p c. să te închizi în tine. 3p 3. Te cântărești… a. doar când ții regim. 2p b. în fiecare dimineață. 3p c. rar, de câteva ori pe an. 1p 4. La baza unei relații se află: a. respectul unuia față de celălalt. 3p b. atracția fizică. 1p c. înțelegerea și atașamentul. 2p 5. În pat, el e puțin cam stângaci. Ce faci? a. Preiei inițiativa și-l faci să se relaxeze. 1p b. Treci peste, nu te deranjează prea tare. 2p c. Suferi în tăcere, nu-i atragi atenția. 3p 6. Ați făcut dragoste, dar nu a fost pe măsura așteptărilor. Ce-ți spui? a. La următoarea abatere', depun plângere! 1p b. Iubirea contează mai mult decât sexul. 2p c. Important e că s-a simțit el bine… 3p 7. O prietenă îți povestește detalii picante din povestea ei de amor. Găsești asta ca fiind: a. o chestie amuzantă. 2p b. mai degrabă jenant. 3p c. incitant și antrenant. 1p 8. Partenerul tău vine acasă după o deplasare în interes de serviciu. Cum îl aștepți? a. Purtând o lenjerie fină de mătase. 1p b. Îmbrăcată în pijamaua lui. 2p c. Într-o rochiță lejeră, dar obraznică. 3p 9. Erotic rimează cu: a. magic și frenetic. 3p b. angelic și poetic. 2p c. exotic și muzical. 1p 10. Ce te incită mai mult? a. Preludiile cuceririi amoroase. 2p b. Complicitatea care se creează între parteneri. 3p c. Vânătoarea și seducția. 1p 11. Dacă-ți privești corpul, ce simți? a. Încântare și mulțumire. 1p b. Ai vrea o baghetă magică. 3p c. Împăcare și armonie. 2p 12. Spune sincer: ce fantezie ți se potrivește? a. Tu, el, Veneția, canale și gondole. 3p b. O terasă pe un țărm pustiu, vara. 2p c. Te imploră să-l iubești, dar îl fierbi'. 1p Între 1 și 12 puncte: Naturală și senzuală Instinctele sunt dominante – guști, simți, vezi, asculți. Te simți bine în pielea ta și știi să profiți de viață, să savurezi micile și marile plăceri. Maturitatea sexuală la care ai ajuns te ține departe de complexe sau frustrări. Pentru tine, jocul este sarea și piperul în așternut. Jucăușă și plină de imaginație, reușești, de fiecare dată, să te pui în valoare. Între 13 și 24 puncte: Îți cenzurezi dorințele Ești o persoană sobră, serioasă. Ușor rigidă, îți vine greu să-ți exprimi nevoile și dorințele. Dezmierdările, preludiile pasionale nu le cunoști cu adevărat, pentru că, adesea, ți-e greu să împaci sexul cu tandrețea. Învață să îți faci cunoscute dorințele! În fond, ele sunt acea parte din tine, pe care el trebuie să o cunoască. Între 25 și 36 puncte: Mult prea rezervată! Ai prea multe temeri și nu reușești să te relaxezi cu adevărat. Crezi că nu ești la înălțimea așteptărilor lui și tinzi să ai o părere proastă despre corpul tău. Scapă de complexe și lasă la iveală farmecul personal! Nu te lăsa descurajată de micile imperfecțiuni. Cu siguranță, partenerului tău îi place corpul tău așa cum este și te găsește foarte atrăgătoare. sursa: libertatea.ro.