Donald Trump: Vom continua dialogul cu UE pentru anularea reciprocă a tuturor „tarifelor, barierelor și subvențiilor”

Deputații de la Chișinău vor dezbate peste 50 de proiecte de legi și hotărâri în ședințele plenare de joi și vineri, ultimele din sesiunea de primăvară-vară din acest an. Miercuri, 25 iulie, Guvernul a avizat pozitiv pachetul de iniţiative legislative de luptă cu economia tenebră, micșorare a impozitelor şi stimulare a mediului de afaceri. Între altele, pachetul prevede că cine are bani sau proprietăți nedeclarate le va putea legaliza până la sfârșitul anului contra unei taxe de 3%, cu excepția demnitarilor și beneficiarilor de credite frauduloase. Când a prezentat aceste initiative, premierul Pavel Filip a menţionat că ele vor fi adoptate înainte ca deputaţii să plece în vacanţă, urmând să fie puse în aplicare deja în acest an, în ultimul trimestru.