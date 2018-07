Persoanele cu dizabilități severe vor beneficia de serviciul de îngrijire la domiciliu

11:40

Moldovenii poartă haine sintetice, în timp ce tone de lână de la stânile din țară sunt aruncate la gunoi sau arse. Vasile Levinte din orașul Ialoveni are 150 de oi. Acesta spune că deși este valoroasă, nu are ce să facă cu lâna, pentru că centre de colectare sunt puține, iar cererea mică. Acesta spune că deși este valoroasă, nu are ce să facă cu lâna, pentru că centre de colectare sunt puține, iar cererea mică: ”Noi am început cu 100 de oi și am ajuns la 300 de oi. Venitul de la lână să fie măca...