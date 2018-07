/VIDEO/ Aduceau droguri din Franța și le vindeau la Chișinău. Doi bărbați, riscă ani grei de pușcărie

19:50

Aproape 50 de mii de persoane au admirat spectacolul feeric organizat de echipa tânărului actor Eduard Cernat la Festivalul “Statues En Marche“ din Belgia. El spune că deși s-au antrenat într-o sală foarte mică, echipa a impresionat și concurenții săi. „Eu am fost Sherlock, el Mister Watson, și uite că am fost chiar îndrăgiți. Am […]