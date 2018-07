Reforma fiscală: Guvernul a avizat pozitiv micșorarea impozitului pe venit și majorarea scutirii personale, care vor duce la creșterea veniturilor populației

09:20

Serviciul de livestreaming Privesc.Eu anulează orice colaborare cu liderul PPDA, Andrei Năstase, care i-a atacat dur și acuzat de transmisiuni selective. Năstase a afirmat că Privesc.Eu ar face jocul șefului Partidului Șor, primarul de Orhei, Ilan Șor. Și asta pentru că nu a transmis live protestul de ieri dimineață, organizat la Primărie de PPDA, PAS și PLDM, la care au participat câteva zeci de persoane. ”Că n-ar fi putut fi aici Privesc.Eu? Ar fi putut. Dar știți de ce? Și am s-o spun cu tot dragul față de această instituție media. Ieri, dimineață (luni - n.r.), când am făcut aici o conferință de presă, mizeria lui Șor a fost dată live! Alaltăieri (duminică – n.r.), când ne-au pângărit birourile, când au vrut să ne pângărească birourile, acel circ a fost dat în permanență live”, a afirmat Năstase luni, în fața Primăriei. Replica i-a fost dată de către co-fondatorii privesc.eu, Vitalie Eșanu și Radu Chivriga.