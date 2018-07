Fără lumină! Localitățile și adresele care vor fi deconectate astăzi de la energia electrică

14:45

1. “Pilula” de soare De multe ori, nici nu se face ora pranzului ca suntem deja obositi. Si chiar daca iti vine greu sa crezi, lumina soarelui iti va face foarte bine. Atunci cand ochii detecteaza lumina, creierul incepe sa produca serotonina, o substanta considerata elixirul fericirii. In plus soarele creste productia de vitamina D care, pe langa faptul ca pastreaza oasele sanatoase, stimuleaza sistemul imunitar si previne aparitia cancerului. Mai mult, vitamina D protejeaza creierul, reducand riscul de scadere a capacitatilor cognitive. 2. Ia-ti un animal de casa Un catel, o pisica, chiar si un acvariu cu pesti iti pot face foarte bine: te relaxezi, iti scade tensiunea arteriala. Daca nu ai un animal de casa si nici nu-ti poti permite sa ai grija de unul, viziteaza un prieten care are, potrivit sfatulparintilor.ro. 3. Mergi la masaj Un masaj care sa te relaxeze poate fi ca o gura de aer proaspat. Vei scapa astfel de durerile de gat, de spate, de muschi. Studiile spun ca masajul este la fel de eficient ca pastilele in cazul durerilor de spate. 4. Vorbeste cu cineva Cand te concentrezi tot timpul la satisfacerea nevoilor celorlalti (acasa si la job), nevoile tale nesatisfacute se vor acumula si vor genera frustrari si depresii. Impartaseste-ti temerile, sentimentele, neputintele cu partenerul de viata, cu parintii sau cu prietenii apropiati. Daca lucrurile sunt mai grave, apeleaza la un specialist. Cel putin o data pe luna accepta o invitatie de a iesi din casa, la film, la un picnic sau la o masa cu prietenii sau rudele. 5. Priveste lucrurile neplacute ca pe umor negru Cu totii in viata trecem prin situatii mai putin placute. Insa, inainte sa te superi, detaseaza-te putin si priveste-le ca pe niste scenete de umor negru. Gaseste partea buna in fiecare situatie neplacuta din viata ta si iti va fi mai usor sa treci peste ea. Si daca nu poti, intra pe internet si gaseste cel mai amuzant filmulet. Cu siguranta te va scoate din starea posomorata in care ai intrat. 6. Ia-ti plante in casa Cumpara-ti ghivece cu plante. Desi florile sunt frumoase, sunt mai indicate doar cele cu frunze multe. Eucaliptul este alegerea perfecta. Pe langa faptul ca te ajuta atunci cand esti racit, prin decongestionarea cailor nazale, mirosul placut te relaxeaza.