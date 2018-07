Lista platformelor online unde poți învăța gratuit limbile oficiale ale Națiunilor Unite

14:00

FIFA a stabilit cei 10 candidați care vor lupta pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului (The Best FIFA Men's Player). Ce-i 10 candidați au fost aleși de legendele fotbalului: Didier Drogba, Kaka, Fabio Capello, Frank Lampard, Lothar Matthaus, Alessandro Nesta, Ronaldo și alții. Articolul (video) Ronaldo, Messi, Mbappe și alți 7 fotbaliști care vor lupta pentru titlul „The Best FIFA Men’s Player” apare prima dată în #diez.