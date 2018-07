Grădini japoneze în Moldova // REPORTAJ

16:50

Câteva universități din țară au anunţat rezultate primei sesiuni de admitere din acest an. Deși acestea puteau fi văzute și online, tinerii au preferat totuși să vină la instituțiile de învățământ superior pentru a vedea rezultatele. ”Am fost admis ușor și sunt foarte fericit. La Facultatea de Management informațional. După cum am văzut rezultatele, am primit și bursă.” ”Am fost admisă la psihopedagogie, la buget. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să-i ascult, să le dau un sfat” Mădălina Graur vi...