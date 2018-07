Un Festival al strugurilor și vinurilor moldovenești va avea loc în Polonia

13:45

Actiunea filmului se va concentra pe tranzitia lui Joker - cum s-a transformat din simplu cetatean in cel mai notoriu criminal din Gotham. Pentru scurt timp, s-a crezut ca Martin Scorsese va produce noul film Joker, insa renumitul regizor nu are momentan nicio legatura cu proiectul. Colaboratorul lui preferat, insa, ar putea sa apara pe marele ecran alaturi de Pheonix. De Niro e in discutii sa interpreteze un prezentator de talk show ce are un rol important in viata personajului Joker, insa nu se stiu foarte multe detalii despre povestea celor doi. Potrivit The Hollywood Reporter, De Niro nu va avea rol negativ. Zazie Beetz (Deadpool 2) si Frances Conroy (pentru rolul lui Penny, mama lui Joker) sunt si ele in faza de negocieri pentru proiect. Filmarile pentru Joker vor incepe in toamna si filmul nu va face parte din Universul Cinematografic DC. Intre timp, De Niro va colabora din nou cu Scorsese, pentru The Irishman, ce va avea premiera anul viitor, pe Netflix.