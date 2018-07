21,3% dintre angajați primesc parțial sau total salariul în plic

12:20

Taxa pe Valoare Adăugată pentru companiile din industria HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele) va fi redusă în jumătate, până la 10%. Despre aceasta a anunțat prim-ministrul Pavel Filip după ședința Consiliului coaliției de guvernare. ”Este important de menționat aici că pentru companiile cu un rulaj de sub 1,2 milioane de lei pe an va fi un impozit operațional de 4%. Iar ceilalți, care au activități de peste 1,2 milioane de lei pe an, vor avea de ales – să lucreze în regim general sau în regim special ...