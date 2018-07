(Foto) Au încercat să aducă peste două tone de spirt din Transnistria, dar au fost prinși la vamă

18:30

A fost publicată lista celor 10 candidați la cel mai bun fotbalist din sezonul 2017-2018. Real Madrid are cei mai mulți fotbaliști, Cristiano Ronaldo, Luka Modric și proastătul campion mondial Raphael Varane. Barcelona îl are doar pe Messi, în timp ce Altetico Madrid îl are pe Antoine Griezmann, și el proastăt campion mondial cu Franța. Restul jucătorilor…